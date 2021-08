Una brutta partenza per la Juventus: due settimane per riordinare le idee

Brutta partenza per la Juventus di Allegri che ora sarà costretta ad inseguire. I bookmakers vedono ancora i bianconeri leggermente favoriti.

E' il momento per disperarsi? Assolutamente no. Massimiliano Allegri ha tutte le carte per poter riprendersi dopo un inizio decisamente al di sotto delle aspettative. Il caso Cristiano Ronaldo ha sicuramente destabilizzato lo spogliatoio bianconero e ora Max avrà a disposizione ben due settimane per riordinare le idee. Per l'allenatore bianconero questa non è la prima falsa partenza della sua storia con la Juventus. Nella stagione 2015-16, infatti, i bianconeri sotto la guida di Allegri partirono malissimo, arrivando fino a -11 dalla vetta. Nonostante questo la squadra riuscì a recuperare il terreno perso e a vincere il campionato. I precedenti dicono quindi che tutto è possibile, ma non sarà facile.