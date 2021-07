Chi vincerà la Serie A 2021/22? Juventus favorita, ma attenzione all’Inter

Il campionato deve ancora cominciare, ma è già tempo di pronostici. Juventus e Inter le favorite per il titolo, ma attenzione alla Juventus.

redazionejuvenews

Chi vincerà il prossimo campionato di Serie A? Una domanda forse prematura, ma che stuzzica le menti di tutti i tifosi di calcio d'Italia. Lo scorso anno l'Inter è riuscita nell'incredibile impresa di fermare il dominio bianconero, ma ripetersi non sarà affatto facile. Tante squadre hanno cambiato allenatore e si stanno rinforzando, all'orizzonte si prospetta un campionato decisamente avvincente. I bookmakers hanno già piazzato le quote e, anche se le previsioni lasciano il tempo che trovano e sono fatte per essere smentite, l'Inter non è più la favorita per la vittoria dello Scudetto.

I problemi finanziari che hanno colpito il club e l'addio di Conte, secondo i bookmakers, hanno pesantemente influito sul futuro degli attuali campioni d'Italia. I primi cambiamenti sono già avvenuti: Hakimi ha lasciato Milano e la società non sembra disporre della liquidità necessaria a sostituirlo in maniera adeguata. Per questo motivo la favorita al titolo è diventata la Juventus, che al contrario con il ritorno di Massimiliano Allegri è pronta a ritrovare quella solidità che è mancata nelle ultime stagioni. In questo momento la differenza tra le due squadre sembra essere minima, sarà una vera e propria lotta a due, a meno di possibili sorprese.

Sempre sul podio, ma leggermente alle spalle di Inter e Juventus, si trova l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Negli ultimi anni la Dea è passata da sorpresa ad assoluta certezza del campionato italiano. I nerazzurri propongono un calcio offensivo e bello da vedere, che li ha portati a grandi soddisfazioni anche in campo internazionale. Decisamente più indietro ci sono Milan, Napoli, Roma e Lazio, in questo ordine. Sembra che i cambi in panchina (Spalletti, Mourinho e Sarri) non siano ritenuti sufficienti per il definitivo salto di qualità di queste squadre, sfavorite nei pronostici di inizio anno. Ma nel calcio mai dire mai, tutto è possibile.