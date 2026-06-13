Con l’addio di Damien Comolli e l’ingresso in società di Giovanni Carnevali, si sono scatenate numerosi voci in merito ad una possibile riapertura delle trattative per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, lascerà il club bianconero il 30 giugno e dopodiché sarà libero di accordarsi con i club interessati.

C’è ancora speranza per il rinnovo?

Una delle domande più frequenti che si pongono i tifosi bianconeri, è se con l’arrivo di, Dusanpossa cambiare idea e prolungare il proprio contratto con la

Al momento possiamo dire che il primo ostacolo rimane sempre lo stesso: ovvero la richiesta di 8 milioni di euro annui più un bonus alla firma. Richiesta alla quale neanche il nuovo dirigente potrà fare molto, visto il progetto di sostenibilità economica intrapreso dalla società bianconera.

Come sappiamo bene, il calciomercato è però imprevedibile ed è sempre pronto a riservarci qualche novità. Proprio per questo, se nelle prossime settimane l’attaccante serbo non troverà una squadra che soddisfi le sue richieste e qualora fosse disposto ad abbassare le pretese economiche, la trattativa con la Juventus potrebbe riaprirsi.