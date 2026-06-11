In un'intervista concessa a Cronache di spogliatoio, l’attuale Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha ripercorso la sua carriera da calciatore in bianconero. Di seguito le sue parole:

La carriera alla Juventus? “17 anni di fila in una società sono tantissimi. La Juve è cresciuta. E’ stata al top in Italia e in Europa e non ho mai avuto pensieri di andare via”.

Trasferimento al Real? “Sì, c’è stata la possibilità prima del ciclo vincente. Da una parte mi sarebbe piaciuto viaggiare, sono una persona curiosa. Ma lasciare una legacy del genere, che è una fortuna incredibile... Tornando indietro non potrei che augurare questo ad una persona a cui voglio bene”.

Il primo scudetto? “L’anno del primo scudetto è stato una storia da film”.

La BBBC? “Abbiamo condiviso tutto. Con Buffon stavo 330 giorni l’anno, con mia moglie mai. Se sommo i giorni in cui sono stato con lui, forse neanche ora pareggio quelli con la mia consorte, con cui sto da 18 anni. Avevamo quattro caratteri differenti, quattro personalità, pregi e difetti. La cosa che ha funzionato è l’accettazione dei difetti e l’esaltazione dei pregi fuori dal campo. Poi dentro è una conseguenza”.

Gli addii di Conte e Bonucci? “Quello di Leo non è un caso. E Conte va via quell’anno lì perché non c’era nessuno di noi che eravamo al Mondiale. Magari sarebbe stato diverso”.

Un aneddoto? “Mia figlia ha scoperto un anno fa che ho giocato con Cristiano Ronaldo e mi ha detto: ‘Babbo, proprio te hai giocato con CR7?’. ‘Sì, ero anche il capitano di quella squadra”.

Infortunio al crociato? “Sono sparito per tre quattro ore in quel giorno visto che per avvertire la famiglia era molto complicato. Poi fortunatamente è andata bene, ma comunque mi ha condizionato la carriera e non sono più tornato ai livelli di una volta".