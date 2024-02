Juventus, le date e gli orari delle semifinali di Coppa Italia

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulle date e gli orari delle semifinali di Coppa Italia. Ecco il comunicato: "La Juventus si prepara nei prossimi mesi ad affrontare la doppia sfida contro la Lazio nelle semifinali di Coppa Italia: come si legge dal comunicato ufficiale n.158 diffuso dalla Lega Serie A, la gara d’andata è prevista per martedì 2 aprile, mentre quella di ritorno è in programma per il 23 aprile in traferta a Roma.