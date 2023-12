Juventus Next Gen, pareggio con il Vis Pesaro per 1-1

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il report: "Un pareggio per concludere il 2023. La Next Gen non trova i tre punti, al gol di Rouhi risponde la Vis Pesaro con Di Paola. LA PARTITA Il primo brivido lo corre la difesa della Juve, dopo 10 minuti: angolo sul primo pale, irrompe di testa Karlsson ma fa buona guardia Huijsen, che evita il gol sulla linea di porta. Ospiti ancora pericolosi due minuti dopo, ma Iervolino si fa stoppare da Daffara; Al 23 risponde la Juve con Anghelé: il suo rasoterra, molto insidioso, è deviato da un difensore. Un minuto dopo Daffara fa gli straordinari opponendosi a Sylla, che dopo aver saltato mezza difesa si fa ipnotizzare dall'estremo bianconero, ma le super occasioni successive sono per la Juve. Al 28' Cerri semina il panico costringendo Zola a un grande salvataggio, tre minuti dopo il palo di Rouhi, di testa in tuffo.