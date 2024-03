Juventus Next Gen, il tabellino del mathc con il Pontedera

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: "Serie C NOW - Girone B - 31a giornata Stadio Giuseppe Moccagatta - Alessandria Marcatori: 2' pt aut. Savona (J), 21' pt Sekulov (J). Juventus Next Gen: Daffara, Savona, Muharemovic (cap.), Hasa, Comenencia (18' st Turicchia), Guerra (35' st Iocolano), Rouhi, Salifou (35' st Palumbo), Stivanello, Sekulov (35' st Anghelè), Da Graca (7' st Cerri). A disposizione: Vinarcik, Zelezny, Stramaccioni, Mbangula, Perotti, Bonetti. Allenatore: Massimo Brambilla.