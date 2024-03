Juventus Next Gen, le statistiche in vista del match con la Carrarese

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri della Next Gen . Ecco il comunicato: "Dopo il pareggio per 1-1 nel match casalingo contro il Pontedera, la Juventus Next Gen è chiamata ad affrontare una trasferta complicata contro la Carrarese - terza forza del girone B di Serie C a quota 57 punti. I ragazzi guidati da mister Brambilla ne hanno conquistati finora 42, all'ottavo posto in classifica: di seguito quindi alcune curiosità e dati relativi alla partita in programma oggi - sabato 16 marzo - alle ore 18:30 allo Stadio dei Marmi di Carrara.

CARRERESE-JUVENTUS NEXT GEN, STATS & FACTS In Toscana 3 precedenti fra le due squadre: 1 vittoria marmifera (4-0 nella C 2018/19), 1 pareggio (2-2 nel playoff di C 2019/20) ed 1 successo bianconero (1-0 nella C 2020/21). La gara della C 2019/20, in programma il 19 aprile 2020, non fu giocata per sospensione del torneo causa pandemia. Carrarese regina nel girone B per espulsi in favore, 7 in 31 turni.