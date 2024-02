Juventus Next Gen, le statistiche in vista del match con la Torres

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, in vista della partita con la Torres.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: "Sabato 10 febbraio 2024, alle ore 16:15, la Juventus Next Gen affronterà la Torres – seconda in classifica, ma reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare disputate – con l'obiettivo di mantenere l'imbattibilità in questo girone di ritorno.

Avviciniamoci insieme alla sfida del "Vanni Sanna" di Sassari con alcune curiosità e statistiche! TORRES-JUVENTUS NEXT GEN, STATS & FACTS Primo incrocio in terra sarda tra le due squadre. La Torres è la squadra più prolifica del torneo in avvio di ripresa con 8 reti segnate tra il 46' e l'ora di gioco, come Ancona e Gubbio. Luigi Scotto, della Torres, è il giocatore più sostituito fino a questo momento del torneo: 17 uscite anzitempo finora.

Quella sarda è la squadra che fin qui ha guadagnato più punti nei secondi tempi – 17 punti in più ottenuti rispetto alle prime frazioni –, ma è anche quella che fino a questo momento, sempre nelle riprese, ha segnato più autoreti, esattamente due come Ancona, Arezzo e Pescara. La Juventus Next Gen è in serie positiva da sette turni, con 4 vittorie e tre pareggi. L'ultima sconfitta è arrivata in trasferta contro la Fermana il 16 dicembre 2023".

