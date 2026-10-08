Arzignano-Juventus Next Gen si gioca sabato 10 ottobre alle 17:30 per la 9ª giornata di Serie C: ecco dove vedere la partita in tv e streaming.
La Juventus Next Gen torna in campo nel Girone A di Serie C e si prepara ad affrontare l’Arzignano nella nona giornata di campionato. La formazione bianconera sarà impegnata sabato 10 ottobre 2026, con calcio d’inizio fissato alle 17:30 allo stadio Dal Molin di Arzignano.
Arzignano-Juventus Next Gen: dove vederla in tv
La sfida tra Arzignano e Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport. Gli appassionati potranno quindi seguire la gara attraverso i canali dedicati alla Serie C.
Arzignano-Juventus Next Gen in streaming
La partita sarà disponibile anche in streaming. Il match della nona giornata potrà essere seguito su NOW e Sky Go, per tutti gli utenti abilitati al servizio.
Appuntamento dunque a sabato 10 ottobre alle ore 17:30 per Arzignano-Juventus Next Gen.
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