Arzignano-Juventus Next Gen si gioca sabato 10 ottobre alle 17:30 per la 9ª giornata di Serie C: ecco dove vedere la partita in tv e streaming.

Stefania Palminteri
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La Juventus Next Gen torna in campo nel Girone A di Serie C e si prepara ad affrontare l’Arzignano nella nona giornata di campionato. La formazione bianconera sarà impegnata sabato 10 ottobre 2026, con calcio d’inizio fissato alle 17:30 allo stadio Dal Molin di Arzignano.

Arzignano-Juventus Next Gen: dove vederla in tv

La sfida tra Arzignano e Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport. Gli appassionati potranno quindi seguire la gara attraverso i canali dedicati alla Serie C.

Arzignano-Juventus Next Gen in streaming

La partita sarà disponibile anche in streaming. Il match della nona giornata potrà essere seguito su NOW e Sky Go, per tutti gli utenti abilitati al servizio.

Juventus Next Gen Training Session

Appuntamento dunque a sabato 10 ottobre alle ore 17:30 per Arzignano-Juventus Next Gen.

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