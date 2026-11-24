Ogni gol di Gustavo Varela aumenta l’interesse nei suoi confronti. Lunedì sera, al Brianteo, il centravanti portoghese ha realizzato una doppietta nel 3-0 contro la Fiorentina, attirando ancora una volta l’attenzione di diversi club. Tra gli spettatori, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, c’era anche un osservatore della Juventus, arrivato per seguire da vicino il classe 2005 in vista del mercato invernale.

L’interesse bianconero non è una novità. Nei giorni scorsi si era già parlato della Juventus pronta a studiare il colpo per gennaio, con il Monza deciso a fare muro. La prestazione contro la Fiorentina ha aggiunto un altro elemento alla valutazione del giocatore, ma anche un possibile ostacolo: la sua quotazione continua a crescere.

Una corsa con tanti pretendenti

Al Brianteo, oltre all'osservatore bianconero, sarebbero stati presenti anche un emissario dele il direttore sportivo dell'. Il, invece, si era mosso concretamente già circa due mesi fa. Nei giorni scorsi erano emersi anche gli interessamenti di, oltre a quelli di Juventus e club di De Laurentiis.

Il Monza, secondo le ricostruzioni, valuta il proprio attaccante 35 milioni di euro. Una cifra significativa se rapportata all'investimento sostenuto la scorsa estate per acquistarlo dal Benfica. Il club portoghese, inoltre, ha mantenuto il 20% sulla futura rivendita e avrebbe cinque giorni di tempo per pareggiare un'eventuale offerta ufficiale presentata da un'altra società. Un dettaglio che potrebbe rendere ancora più complicata la trattativa.

Prima della partita, il direttore sportivo del Monza, Pedro Obiang, aveva commentato così la situazione: «Ci sono tante offerte, noi le stiamo ascoltando». Sul giocatore ha aggiunto: «Il ragazzo è molto tranquillo», spiegando che continua ad allenarsi al massimo e che vorrebbe restare in Brianza. Sull'ipotesi di una valutazione tra i 25 e i 30 milioni, invece, ha preferito non sbilanciarsi: «Preferisco non dire nulla per ora, dobbiamo aspettare».

Anche Varela, dopo la doppietta, ha evitato di alimentare le voci sul futuro. A Sky Sport ha risposto: «Voci di mercato? È normale, fa parte del calcio». Il portoghese ha ribadito di voler pensare soltanto al campo e di non seguire le notizie che lo riguardano.

I numeri e l'interesse della Juventus

Le prestazioni dell'attaccante spiegano perché abbia attirato tante attenzioni. Prima della gara con la Fiorentina, Varela aveva già realizzato, andando a segno anche contro Inter e Napoli. A questi numeri si aggiunge la doppietta in Coppa Italia contro l'Avellino. Cresciuto nei settori giovanili di Sporting e PAOK, è passato poi da Benfica e Gil Vicente prima di arrivare in Italia e imporsi rapidamente.

Il suo profilo risponde alle esigenze di Luciano Spalletti, che dopo il 4-0 al Venezia ha riconosciuto la necessità di avere un centravanti di ruolo. La dirigenza sta valutando diverse possibilità: oltre a Varela, è tornato d'attualità Scamacca, con l'Atalanta che apre e la Juve che studia il prestito per gennaio. Sullo sfondo resta anche la lista di Spalletti per gennaio con Sørloth, Aït-Nouri e Højbjerg.

La differenza tra le varie piste riguarda soprattutto costi e condizioni. Per arrivare a Varela servirebbe un investimento consistente, con il Monza intenzionato a non svendere e il Benfica ancora coinvolto nell'operazione. La Juventus dovrà quindi valutare se affondare il colpo o concentrarsi su alternative più accessibili. Intanto l'attenzione torna al campo: in settimana c'è l'Omonia in Europa League, poi domenica sera la trasferta di Como.