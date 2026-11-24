Il centravanti resta la priorità di Spalletti, ma la Juventus continua a valutare anche possibili rinforzi sulle corsie esterne. Dal Portogallo arriva il nome di Maximiliano Araujo, uruguaiano classe 2000 in forza allo Sporting Lisbona. L’indiscrezione è stata lanciata da Record e ripresa anche dalla stampa italiana. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali da parte del club bianconero.

Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, gli osservatori della Juventus saranno in tribuna mercoledì sera per assistere alla sfida di Champions League tra Sporting e Manchester United. Un’occasione per valutare Araujo dal vivo in una partita di alto livello, contro un’avversaria di Premier League. L’impegno è in programma alla vigilia del ritorno in campo della squadra di Spalletti in Europa League contro l’Omonia.

Il profilo e il prezzo

Araujo è un esterno sinistro offensivo, ormai stabilmente nel giro della nazionale uruguaiana. Il suo contratto con lo Sporting, secondo le informazioni circolate, scade nel giugno 2030. Una situazione che mette il club portoghese in una posizione di forza:, cifra importante per una sessione invernale.

Sull’uruguaiano ci sarebbe anche l’interesse dell’Atlético Madrid. Gli spagnoli seguono il giocatore e potrebbero inserirsi nella corsa, aumentando il rischio di un confronto economico tra i due club e facendo lievitare il costo dell’operazione.

Le altre piste sulle fasce

Araujo si aggiunge a una lista di esterni già accostati alla Juventus nelle ultime settimane. Dal Portogallo era emersa l’ipotesi Diogo Dalot , con il Milan pronto a inserirsi. Tra i profili graditi a Spalletti per gennaio figura anche Rayan Aït-Nouri, inserito nella lista dell’allenatore insieme a Sørloth e Højbjerg . La fascia sinistra resta quindi uno dei reparti sotto osservazione.

La priorità del tecnico, tuttavia, rimane l’attacco. Spalletti vuole una punta fisica, capace di giocare spalle alla porta. Dopo il 4-0 al Venezia, tra i nomi indicati come possibili obiettivi sono emersi Gianluca Scamacca dell’Atalanta, Alexander Sørloth dell’Atlético e Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Le risorse dovranno essere distribuite con attenzione anche per rispettare i vincoli UEFA: un investimento da 40 milioni per un esterno richiederebbe una valutazione complessiva delle priorità.

La presenza degli osservatori a Sporting-Manchester United sarebbe dunque soprattutto un’occasione per seguire Araujo da vicino, valutare i margini con il club portoghese e verificare la concorrenza dell’Atlético. Spetterà poi a Carnevali e Massara decidere se affondare il colpo già a gennaio o rinviare ogni discorso all’estate. Nel frattempo, la Juventus è attesa dall’Omonia giovedì e dallo scontro diretto con il Como domenica 29 novembre.