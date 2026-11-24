La Juventus intravede la possibilità di recuperare Pierre Kalulu. Il difensore francese, fermo per una lesione al bicipite femorale sinistro rimediata poco prima della sosta per le Nazionali, sta migliorando. Nell'allenamento di ieri ha proseguito il lavoro personalizzato, senza ancora unirsi ai compagni, ma resta una possibilità di convocazione per la sfida di Europa League contro l'Omonia.

Kalulu, due date per il ritorno in campo

La presenza contro i ciprioti resta da valutare: in caso di mancato recupero, l'obiettivo diventerebbe la trasferta di domenica contro il Como. La Juventus non vuole correre rischi e seguirà con attenzione le risposte del difensore nei prossimi allenamenti.

Per Luciano Spalletti il rientro del francese sarebbe particolarmente importante. Kalulu può ricoprire più ruoli in difesa e garantisce una duttilità preziosa nella gestione delle rotazioni. Il suo ritorno allargherebbe le possibilità di scelta proprio in una fase della stagione ricca di impegni. Adesso l'obiettivo è riaverlo a disposizione senza compromettere il recupero: la Juventus aspetta il suo difensore, ma non intende forzare i tempi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.