Juventus Next Gen, Maressa passa in prestito al Bellinzona

Il classe 2004 giocherà in Svizzera, a titolo temporaneo, fino al termine della stagione in corso. Bianconero dalla stagione 2019/2020, Tommaso ha giocato quasi 70 partite in Primavera – tenendo in considerazione tutte le competizioni – e sette tra i professionisti con la maglia della Next Gen, queste ultime tutte totalizzate in questa annata.