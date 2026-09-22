Juventus Next Gen-Lumezzane cambia data: la gara, inizialmente prevista per il 4 ottobre, è stata posticipata al 13 ottobre 2026 alle ore 16:00.
Cambia il programma della Juventus Next Gen. La Lega Pro ha disposto il rinvio della sfida contro il Lumezzane, inizialmente prevista per domenica 4 ottobre alle 17:30. La partita avrà quindi una nuova collocazione nel calendario del campionato.
Juventus Next Gen-Lumezzane, nuova data
La gara tra Juventus Next Gen e Lumezzane si disputerà martedì 13 ottobre 2026 alle ore 16:00.
La modifica è stata disposta dalla Lega Pro in applicazione della Circolare n. 16 del 13 agosto 2026 e comporta una variazione rispetto a quanto stabilito nel precedente Comunicato Ufficiale n. 1/DIV del 31 luglio 2026.
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