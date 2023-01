Juventus-Monza, i numeri del successo in Coppa Italia

Ieri i bianconeri hanno battuto il Monza e conquistato i quarti di Coppa Italia. I numeri del match dal sito della Juventus : "La Juventus è tornata alla vittoria! Nella serata di giovedì 19 gennaio, all'Allianz Stadium, i bianconeri hanno vinto il match contro il Monza valevole per gli ottavi di finale di Coppa Itali a. Adesso ad attendere la squadra di Massimiliano Allegri nella coppa nazionale ci sarà la Lazio. Prima, però, il focus si sposterà sui prossimi appuntamenti in campionato. Domenica 22 gennaio, alle ore 20:45, a Torino arriverà l'Atalanta .

Per la prima volta , al sesto confronto considerando tutte le competizioni, la Juventus ha realizzato più di un gol contro il Monza . I bianconeri sono imbattuti contro i biancorossi in Coppa Italia (3V, 2N).

Per la prima volta in carriera, Moise Kean ha realizzato un gol nella stessa stagione sia in Serie A che in Champions League e Coppa Italia".