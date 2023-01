Processo plusvalenze, il procuratore chiede 9 punti di penalizzazione

Il procuratore Chiné , nel corso della sua durissima requisitoria, ha chiesto le stesse sanzioni rispetto al primo processo sportivo per tutte le altre otto società coinvolte, ma ha aumentato quella per la Juventus: 9 punti di penalizzazione sul campionato in corso . A causa della gravità dei fatti contestati, la richiesta prevede una pena che incida concretamente sul club bianconero, compromettendone l'accesso all'Europa .

Il procuratore inoltre ha avuto la mano pesante anche per quanto riguarda i dirigenti. Chiné infatti ha chiesto anche l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Fabio Paratici, 16 mesi per Andrea Agnelli, 12 mesi per Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Maurizio Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Federico Cherubini. Ora, dopo l'intervento dell difese, la Corte d'Appello si riunirà per decidere se riaprire il processo. In caso affermativo, la Corte andrà direttamente a sentenza, in base alle richieste del procuratore federale.