Juventus-Milan, diramata la lista dei convocati di Luciano Spalletti: sono 22 i giocatori a disposizione per la sfida dell’Allianz Stadium.
Dopo le due vittorie conquistate nelle prime giornate di campionato, la Juventus è pronta a scendere nuovamente in campo all'Allianz Stadium. Questa sera, domenica 6 settembre alle 20:45, i bianconeri affronteranno il Milan nella terza giornata di Serie A.
Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per il primo grande appuntamento della stagione. Sono 22 i calciatori a disposizione del tecnico per la sfida contro i rossoneri.
Juventus-Milan, i convocati
Portieri: 1 Grabara 23 Pinsoglio 25 Vicario
Difensori: 2 Çelik 3 Bremer 4 Gatti 6 Kelly 15 Kalulu 24 Rugani 26 Lucumí 43 Pagnucco
Centrocampisti: 5 Locatelli 8 Koopmeiners 12 Douglas Luiz 41 Owusu
Attaccanti: 7 Conceição 9 Kolo Muani 11 Zhegrova 13 Boga 17 Alajbegovic 27 Woltemade 31 Gonzalez
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