Guglielmo Vicario è stato intervistato da DAZN pochi minuti prima del fischio d’inizio della sfida tra Juventus e Milan. Il portiere bianconero ha raccontato le sensazioni vissute dal gruppo alla vigilia del primo grande appuntamento della stagione, sottolineando l'importanza della compattezza della squadra.

Vicario: “Gruppo unito e forte”

Il portiere ha parlato delle tante novità presenti nell'undici titolare e delle sensazioni trasmesse dal gruppo in queste ore.

“Molto positive, senza dubbio: un gruppo unito, un gruppo forte, un buon mix tra giovani e un po' meno giovani. Senza dubbio abbiamo dei ragazzi di talento, di età giovane, siamo tutti uniti”.

Vicario ha poi aggiunto: “Da adesso parla sempre il campo e io sono convinto che siamo una squadra di qualità e stasera troviamo ovviamente un avversario di grande qualità come noi. Sarà una gran partita, non vediamo l'ora”.

“ Bisogna capire dove trovare gli spazi”

Spalletti ha sottolineato l'aggressività del Milan e Vicario potrebbe avere un ruolo importante anche nella costruzione dal basso.

“Tutte le partite sono da preparare con le varie uscite dal portiere, poi gli atteggiamenti sono diversi, si vanno a vedere. Oggi bisogna capire dove c'è il buco libero, dove c'è la situazione più corretta per andare a posizionare il pallone”.

Il portiere ha spiegato anche il lavoro richiesto alla squadra: “Poi è un lavoro di lettura mio, di squadra, per andare a cercare di far male”.

Il consiglio di Buffon

Infine, Vicario ha raccontato le proprie sensazioni prima del debutto in un grande appuntamento con la maglia della Juventus, ricordando anche il consiglio ricevuto da Gianluigi Buffon.

“Non vedevo l'ora di arrivare allo stadio sinceramente. Queste sono emozioni, vibrazioni, che non vedi l'ora di vivere. Sono qui adesso, pronto per il riscaldamento e non vedo l'ora”.