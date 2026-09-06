Juventus-Milan LIVE, segui la sfida dell’Allianz Stadium con aggiornamenti, gol e cronaca minuto per minuto.
Questa sera all’Allianz Stadium va in scena il primo big match della stagione per la Juventus. I bianconeri sfidano il Milan in una gara importante per la vetta della classifica, con entrambe le squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate.
Segui Juventus-Milan con la nostra diretta testuale, con aggiornamenti, azioni, gol e tutte le emozioni della sfida minuto per minuto.
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