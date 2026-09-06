Koni De Winter ritrova la Juventus da avversario. Il difensore del Milan, ex bianconero, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida dell’Allianz Stadium, soffermandosi sulle difficoltà dell’incontro e sulle indicazioni ricevute da Ruben Amorim.

“La Juventus va forte”

Il centrale rossonero ha sottolineato l'intensità che i bianconeri possono mettere in campo, evidenziando la necessità di mantenere equilibrio e rispettare le posizioni.

“Loro vanno forte, però in partite come questa è importante che ci sia più equilibrio. È importante che ognuno prenda la sua posizione, anche se sono liberi di andare”.

Le idee di Amorim

De Winter ha poi parlato dell'impatto del nuovo allenatore e della filosofia che Amorim sta cercando di trasmettere al Milan.

“Penso che il nuovo mister abbia una chiara idea di gioco e vuole un gioco dominante e intenso, e a noi piace e giochiamo così”.