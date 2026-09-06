De Winter a DAZN prima della sfida contro la Juventus: il difensore del Milan parla dell’intensità bianconera e delle idee di Amorim.
Koni De Winter ritrova la Juventus da avversario. Il difensore del Milan, ex bianconero, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida dell’Allianz Stadium, soffermandosi sulle difficoltà dell’incontro e sulle indicazioni ricevute da Ruben Amorim.
“La Juventus va forte”
Il centrale rossonero ha sottolineato l'intensità che i bianconeri possono mettere in campo, evidenziando la necessità di mantenere equilibrio e rispettare le posizioni.
“Loro vanno forte, però in partite come questa è importante che ci sia più equilibrio. È importante che ognuno prenda la sua posizione, anche se sono liberi di andare”.
Le idee di Amorim
De Winter ha poi parlato dell'impatto del nuovo allenatore e della filosofia che Amorim sta cercando di trasmettere al Milan.
“Penso che il nuovo mister abbia una chiara idea di gioco e vuole un gioco dominante e intenso, e a noi piace e giochiamo così”.
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