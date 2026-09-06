Dopo le vittorie contro Frosinone e Parma, la Juventus torna in campo all'Allianz Stadium per il primo grande esame della Serie A 2026/27. Di fronte c'è il Milan, anch'esso a punteggio pieno dopo le prime due giornate.

Luciano Spalletti ha scelto il suo undici titolare, con una sorpresa sulla trequarti: Alajbegovic completa il reparto offensivo insieme a Conceição e Nico Gonzalez, alle spalle di Kolo Muani.

Juventus, Alajbegovic dal primo minuto

La Juventus scende in campo con il 4-2-3-1. In porta confermato Vicario, mentre la linea difensiva sarà composta da Kalulu, Bremer, Lucumí e Celik.

In mediana spazio a Locatelli e Douglas Luiz, mentre sulla trequarti agiranno Conceição, Nico Gonzalez e Alajbegovic. Il riferimento offensivo sarà Kolo Muani.

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

Milan, Ramos unica punta

Rúben Amorim risponde con un 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Maignan, protetto dal terzetto composto da Gila, De Winter e Pavlovic.

A centrocampo spazio a Moreira, Musah, Modric ed Estupinan, mentre Rabiot e Saelemaekers agiranno alle spalle dell'unica punta Gonçalo Ramos.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All. Amorim