Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio della sfida tra Juventus e Milan. Il tecnico bianconero si aspetta una partita intensa e ricca di occasioni, considerando la qualità offensiva a disposizione delle due squadre.

Spalletti: “Sarà una partita molto vivace”

“Secondo me sarà una partita con molta energia in campo, anche perché tutte e due le squadre hanno a disposizione calciatori che possono creare la vampata, possono creare la giocata. Sono due squadre molto offensive per le caratteristiche dei giocatori in campo, per cui mi aspetto una partita molto vivace e molto vera”.

Nico Gonzalez titolare

Spalletti ha poi confermato la presenza dal primo minuto di Nico Gonzalez, sottolineando però l'importanza di avere più giocatori capaci di incidere durante la partita.

“Nico gioca dall’inizio, ma non avremo chi ha determinato nella partita precedente. Ma l’importante è che tutti siano in condizione di determinare”.