Tre giorni di riposo e poi sarà nuovamente tempo di lavoro. La Juventus si prepara a tornare alla Continassa martedì, quando Luciano Spalletti ritroverà progressivamente un gruppo decisamente più numeroso rispetto a quello avuto a disposizione nell’ultima settimana. La pausa per gli impegni delle Nazionali aveva infatti ridotto sensibilmente il numero di giocatori presenti al centro sportivo bianconero.

Tra i primi a fare ritorno ci saranno Teun Koopmeiners, Nick Woltemade, Edon Zhegrova, Francisco Conceição e Pape Matar Sarr. Situazioni diverse per minutaggio, impegni e condizione fisica, ma tutti elementi che potranno rappresentare importanti soluzioni per il tecnico in vista del prossimo appuntamento di campionato.

Spalletti prepara la trasferta di Cagliari

La ripresa degli allenamenti segnerà di fatto l'inizio della preparazione alla sfida contro il Cagliari. La Juventus sarà chiamata a ripartire dai due successi ottenuti prima della sosta, quello contro il NEC in Europa League e quello in campionato contro l’Atalanta, con l’obiettivo di proseguire sulla stessa strada.

Spalletti dovrà innanzitutto valutare le condizioni dei giocatori che torneranno dagli impegni internazionali. Il minutaggio accumulato con le rispettive Nazionali sarà uno degli aspetti da tenere maggiormente sotto controllo, così come eventuali affaticamenti dopo le gare disputate.

Un calendario intenso per la Juventus

La trasferta in Sardegna rappresenterà soltanto il primo passo di una fase particolarmente impegnativa della stagione. Dopo la gara contro il Cagliari, infatti, la Juventus sarà attesa da una serie di appuntamenti ravvicinati che richiederanno una gestione attenta delle energie.

Per questo motivo il recupero dei nazionali sarà particolarmente importante. Spalletti potrà progressivamente ampliare le proprie scelte e contare nuovamente su una rosa più completa, elemento fondamentale per affrontare al meglio il prossimo ciclo di partite.

La settimana alla Continassa servirà dunque soprattutto a ritrovare la condizione dopo la sosta e a preparare nel dettaglio la sfida di Cagliari, con il tecnico che dovrà decidere come distribuire le forze e quali giocatori saranno pronti a partire dal primo minuto.