La pausa per gli impegni delle Nazionali sta ormai per lasciare spazio al ritorno del campionato. La Juventus si prepara a riprendere il lavoro alla Continassa con Luciano Spalletti chiamato a gestire una fase della stagione particolarmente delicata. Dopo i risultati positivi ottenuti prima della sosta, i bianconeri vogliono ripartire con la stessa intensità, ma dovranno fare i conti con una rosa ancora condizionata da diversi problemi fisici e con un calendario molto fitto.

Il primo appuntamento sarà la trasferta contro il Cagliari, in programma domenica 11 ottobre alle 20:45. Una gara importante per riprendere il cammino in Serie A e dare continuità al successo ottenuto prima della pausa contro l’Atalanta.

Spalletti ritrova progressivamente la squadra

Il ritorno dei nazionali permetterà al tecnico di lavorare nuovamente con un gruppo più numeroso. Koopmeiners, Woltemade, Zhegrova, Conceição e Pape Matar Sarr sono tra i giocatori attesi alla Continassa, con condizioni differenti in base agli impegni affrontati con le rispettive selezioni.

Proprio la gestione dei rientri sarà uno degli aspetti più importanti della prossima settimana. Spalletti dovrà valutare minutaggi, condizione atletica ed eventuali affaticamenti prima di definire le scelte per Cagliari.

La Juventus avrà infatti bisogno di tutti i propri elementi. La fase che sta per iniziare non concederà molto tempo per recuperare e il tecnico dovrà necessariamente ricorrere alle rotazioni.

Ottobre mette alla prova i bianconeri

La sfida in Sardegna rappresenterà soltanto il primo appuntamento di un periodo particolarmente intenso. Dopo Cagliari, la Juventus tornerà protagonista anche in Europa League e dovrà affrontare una serie di partite ravvicinate in campionato.

In questo scenario diventeranno fondamentali i giocatori più duttili, capaci di ricoprire più posizioni e di permettere a Spalletti di cambiare interpreti senza modificare necessariamente l'equilibrio della squadra.

McKennie rappresenta uno dei principali esempi in questo senso, così come Cambiaso, quando sarà pienamente recuperato. Anche altri elementi della rosa potranno essere utilizzati in ruoli differenti per permettere al tecnico di gestire al meglio le energie.

L'infermeria resta un tema importante

Il problema principale rimane però quello degli infortuni. Alcune assenze hanno già costretto Spalletti a modificare le proprie idee iniziali e a trovare soluzioni alternative.

Il recupero dei giocatori indisponibili sarà quindi determinante per affrontare il prossimo ciclo di partite. Tra le situazioni da monitorare c'è anche quella di Francisco Conceição, rientrato a Torino dopo il problema accusato con il Portogallo. La Juventus attende aggiornamenti sulle sue condizioni prima di capire se potrà essere disponibile per la trasferta di Cagliari.

La Juventus vuole dare continuità

La ripresa arriva dunque in un momento importante. Le vittorie ottenute prima della sosta hanno dato fiducia all'ambiente, ma adesso servirà confermare quanto di buono mostrato sul campo.

Spalletti avrà il compito di mantenere alta la concentrazione e, allo stesso tempo, gestire con attenzione le risorse. Cagliari sarà il primo banco di prova, ma il vero obiettivo sarà arrivare alla fine di ottobre con una Juventus ancora pienamente competitiva su tutti i fronti.