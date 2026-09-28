La Juventus continua a lavorare sul futuro di Nico Gonzalez. L’esterno offensivo argentino, classe 1998, sarebbe infatti sempre più vicino al prolungamento del contratto con il club bianconero. Durante la sosta della Serie A ci sarebbero stati nuovi contatti tra la dirigenza juventina e l’entourage del giocatore.

Nico Gonzalez, volontà comune per il rinnovo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dai colloqui sarebbe emersa la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. Un segnale importante in vista dei prossimi mesi, con la Juventus intenzionata a definire il futuro dell’esterno.

Gonzalez avrebbe già manifestato la propria disponibilità a continuare la sua esperienza in bianconero, aprendo così alla possibilità di modificare l'attuale accordo.

L’accordo è in scadenza nel 2029

L’attuale contratto di Nico Gonzalez con la Juventus è in scadenza nel giugno 2029. L’eventuale rinnovo permetterebbe al club di intervenire sulla struttura dell’accordo e di gestire in maniera differente anche l’aspetto economico legato al giocatore.

Per il momento si tratta di una trattativa ancora da definire nei dettagli, ma la volontà del giocatore di proseguire il rapporto rappresenta un elemento importante per la Juventus.