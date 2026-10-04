La Juventus continua a seguire con grande attenzione la crescita di Vasilije Adzic. Il centrocampista montenegrino, attualmente in prestito al Sassuolo, si è reso protagonista di un’altra prestazione positiva con la propria Nazionale, impreziosita da una doppietta. Un rendimento che conferma le qualità del classe 2006 e che ha riacceso i riflettori sul suo futuro in bianconero.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe già avviato un dialogo con l’entourage del giocatore per ribadire le proprie intenzioni e tutelare un investimento considerato importante in prospettiva.

La Juventus ha rifiutato un'offerta dalla Germania

La scorsa estate il club bianconero avrebbe ricevuto un'offerta dalla Germania superiore ai 12-13 milioni di euro per acquistare Adzic a titolo definitivo. La Juventus avrebbe però scelto di non procedere con la cessione, preferendo mandare il giovane in prestito al Sassuolo per permettergli di accumulare esperienza.

Nell'operazione è stata mantenuta una clausola di recompra da 1,7 milioni di euro, mentre il Sassuolo ha versato circa 500mila euro per il prestito, facendosi inoltre carico dell'ingaggio. Una formula che avrebbe consentito alla Juventus di accompagnare la crescita del giocatore con un investimento contenuto.

Adzic convince: la Juve pensa al futuro

Le prime risposte arrivate dal campo sembrano dare ragione alla strategia della società. Adzic ha mostrato personalità con il Sassuolo e ha trovato anche la via del gol con il Montenegro, confermando i segnali positivi già emersi nelle ultime settimane.

A inizio settembre la Juventus avrebbe inoltre rassicurato gli agenti del giocatore, ribadendo come Adzic rientri nei piani futuri del club. Il suo percorso resta comunque legato a ciò che accadrà nel corso della stagione, soprattutto considerando il poco spazio trovato in passato con Luciano Spalletti.

Il legame con la Juventus, però, resta forte. Adzic ha sempre mostrato grande affetto verso i colori bianconeri e, dopo aver segnato recentemente contro la sua ex squadra, ha scelto di non esultare. Un altro segnale che testimonia quanto il centrocampista tenga al club e che potrebbe avere un peso anche nelle scelte della prossima estate.