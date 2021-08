Juventus – Conto alla rovescia per Locatelli, possibile vederlo già a Udine?

Manuel Locatelli sembra vicinissimo a vestire la maglia della Juventus. Possibile vederlo in campo contro l'Udinese?

Possibile vederlo in campo domenica ad Udine? In teoria sì. Se i due club dovessero trovare velocemente l'accordo finale, Locatelli potrebbe firmare il nuovo contratto già nei prossimi giorni ed essere a disposizione domenica. Anche fosse, più verosimilmente Locatelli non scenderebbe comunque in campo contro l'Udinese. Prima di poter inserire un giocatore in squadra, sono necessari diversi allenamenti con i nuovi compagni e allenatore, al fine di comprendere schemi e tattiche. Difficilmente quindi Locatelli potrebbe pensare di giocare contro la squadra di mister Gotti. Prima di tutto, però, Juventus e Sassuolo dovranno trovare l'intesa finale, e, dopo la telenovela di questa estate, non sembra per niente scontato.