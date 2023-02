Juventus, ecco la lista UEFA: out McKennie, dentro Huijsen

La Juventus ha comunicato la nuova lista per l'Europa League. Fuori McKennie, ceduto al Leeds, dentro il gioiellino Huijsen.

La Juventusha reso nota la lista UEFA per l'Europa League. Fuori McKennieed Akè, in il baby Hujisen. Ecco la lista: "Il 16 febbraio inizia l'avventura bianconera in Europa League, a Nantes. E' stato depositato a UEFA l'elenco dei partecipanti.