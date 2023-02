Mercato Juve / Dal taglio Pogba al triplo colpo low cost: raffica di news

Qualcosa la Juventus avrebbe potuto farla nella sessione invernale, magari per fornire ad Allegri un'alternativa sulla fascia destra, ma le varie vicissitudini hanno portato la dirigenza bianconera a non intervenire. Si attendono novità sul fronte processuale. In estate sicuramente le cose cambieranno in maniera netta. Si parla di una vera e propria rivoluzione in casa Juve. Circolano già diverse notizie in merito. Ve le riportiamo nella nostra raffica di flash news: cominciamo dalla prima<<<