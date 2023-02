Juventus, tutte le operazioni del calciomercato invernale

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con tutte le operazioni del calciomercato invernale. In primis da segnalare l'addio di Weston McKennie, passato al Leeds in prestito con diritto di riscatto, come Luca Pellegrini, che interrotta la sua avventura con l'Eintracht Francoforte, è passato alla Lazio di Maurizio Sarri. Tante invece le operazioni che hanno riguardato la Next Gen e la Primavera.