Juventus, l’approfondimento sulla sfida con il Lille

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sfida con il Lille.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Champions. Ecco il comunicato: “Dopo PSV Eindhoven, RB Lipsia e Stoccarda il cammino della Juventus in Champions League proseguirà con il match in trasferta allo stadio Pierre Mauroy contro il Lille. Anche in questo caso, come nei primi tre incontri nella massima competizione europea di questa stagione, si tratterà di una sfida inedita dato che le due squadre non si sono mai incontrate.

Non ci sono precedenti europei tra i due club, ma il Lille nella sua storia ha giocato 12 volte contro compagini italiane: quattro volte in Champions League raccogliendo 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte contro Milan e Inter, quattro volte in Europa League (2 vittoria, 1 pareggio 1 sconfitta sfidando Genoa e Milan), due volte in Coppa UEFA vincendo in entrambe le occasioni contro la Fiorentina e infine un doppio confronto contro il Parma in un turno di qualificazione ai gironi di Champions League chiudendo con una vittoria e una sconfitta.

CENNI STORICI SUL LILLE Nato dalla fusione di Olympique Lillois e Fives nel 1944, il club francese prende in un primo momento il nome di Stade lillois per poi, poco dopo, diventare ufficialmente, e in maniera duratura, LOSC (Lille Olympique Sporting Club) Lille. I colori sociali sono il rosso, il blu e il bianco a richiamare quelle che erano le tonalità delle divise delle due società che, insieme, hanno dato vita al LOSC Lille.

Quattro i campionati francesi conquistati nella storia (l’ultimo nella stagione 2020/2021 con protagonista anche il giocatore bianconero Timothy Weah), sei coppe di Francia, una Supercoppa francese e, a livello internazionale, una Coppa intertoto nel 2004. La casa del Lille, dove si disputerà il match contro la Juventus, è lo stadio Pierre Mauroy di Villeneuve-d’Ascq che ha sostituito nel 2012 lo Stadium Lille Métropole e che può ospitare più di cinquantamila persone”.

Il percorso del Lille

“IL LILLE NELLA STAGIONE 2024/2025 Classificandosi al quarto posto in Ligue 1 con 59 punti, alle spalle di PSG, Monaco e Brest, nella stagione 2023/2024 la squadra, allenata la scorsa stagione da Paulo Fonseca e oggi da Bruno Génésio, ha conquistato l’accesso al terzo turno di qualificazione di Champions League dove, con la vittoria casalinga prima e il pari ai tempi supplementari in trasferta poi, ha superato il Fenerbahce conquistando l’accesso ai playoff.

Ad attendere i francesi prima dell’accesso alla fase finale lo scoglio Slavia Praga superato con una vittoria per 2-0 a Lille e una sconfitta, ininfluente, per 2-1 in Repubblica Ceca. In Ligue 1 invece due vittorie (contro Reims e Angers) e una sconfitta (contro il PSG) nelle prime tre partite disputate in questa stagione con cinque gol realizzati e tre subiti”.