La posizione di Damien Comolli alla Juventus è tornata nuovamente in bilico. Nelle ultime settimane, sembrava che il direttore francese avessi incassato la fiducia della società bianconera, ma nelle ultime ore sembra stia cambiando qualcosa. All'interno del club, starebbero maturando dubiti legati soprattutto all’operato svolto nella scorsa sessione di calciomercato. Stando alle ultime news riportate da Sky Sport, in queste ore a Torino sono in corso riunioni per capire che quale direzione prendere: se continuare con Comolli o separarsi.

A pesare sul futuro del dirigente francese anche il rapporto mai davvero sbocciato con Luciano Spalletti. Il futuro della dirigenza Juventina si giocherà nelle prossime ore. In caso di separazione da Comolli, uno dei principali beneficiari del nuovo assetto potrebbe essere Giorgio Chiellini. L'ex capitano bianconero, già coinvolto nel progetto societario, potrebbe infatti assumere un ruolo più influente nelle decisioni strategiche del club.