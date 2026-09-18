La Juventus si gode il successo europeo contro il NEC e torna a concentrarsi sul campionato. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, i bianconeri hanno risposto con un netto 5-0 all’Allianz Stadium, iniziando il percorso in Europa League con una vittoria. Adesso l’attenzione si sposta sulla prossima sfida contro l’Atalanta, in programma domenica 20 settembre alle 18:00.

Il 5-0 al NEC dà una risposta sul campo

La gara contro la formazione olandese ha visto andare a segno Nico Gonzalez, Kerim Alajbegovic e Nick Woltemade nel primo tempo, prima delle reti di Zeki Celik e Randal Kolo Muani nella ripresa. Una serata che ha permesso alla squadra di ritrovare il successo dopo il ko in campionato.

Il risultato ha portato anche una prima gioia personale per Woltemade, autore del suo primo gol con la Juventus. L’attaccante ha sottolineato nel post-partita l’importanza di sbloccarsi per ambientarsi e acquisire fiducia.

Domenica c’è l’Atalanta

Ora per la squadra di Luciano Spalletti è già tempo di guardare al prossimo impegno. Domenica 20 settembre, alle 18:00, la Juventus ospiterà l’Atalanta all’Allianz Stadium per la quinta giornata di Serie A.

Dopo la prova europea, i bianconeri saranno chiamati a ritrovare continuità anche in campionato.