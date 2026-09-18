La Juventus Next Gen è chiamata a voltare pagina dopo la battuta d’arresto contro il Cittadella. Il 2-0 incassato in trasferta complica il percorso dei bianconeri, che ora sono chiamati a reagire e a ritrovare continuità. Per la squadra di Massimo Brambilla è già tempo di concentrarsi sul prossimo impegno, con la necessità di trasformare la delusione in uno stimolo per ripartire.

Due sconfitte consecutive per i bianconeri

La formazione juventina arriva alla prossima gara dopo due ko consecutivi, prima contro l’Ospitaletto e poi sul campo del Cittadella. Un momento complicato, che richiederà attenzione e lavoro da parte di tutto il gruppo.

Le ultime uscite hanno lasciato in eredità indicazioni su cui riflettere. La Next Gen dovrà cercare di ritrovare equilibrio e compattezza, provando a limitare gli errori e a sfruttare meglio le occasioni create. In un campionato impegnativo come la Serie C, la capacità di reagire dopo una serie negativa può diventare un aspetto importante nel percorso di crescita dei giovani bianconeri.

Brambilla prepara la prossima sfida

Il calendario non concede molto tempo per soffermarsi sulle sconfitte. Lo staff tecnico dovrà lavorare per preparare la squadra al prossimo appuntamento, valutando le condizioni dei giocatori e gli aspetti da migliorare dopo la trasferta veneta.

Per i ragazzi di Brambilla sarà fondamentale ritrovare fiducia e affrontare la settimana con la giusta concentrazione. La stagione è ancora lunga, ma ogni partita può offrire un’opportunità per crescere e consolidare il lavoro svolto.

Domenica arriva l’AlbinoLeffe

Il prossimo impegno della Juventus Next Gen è in programma domenica 20 settembre alle 12:30 contro l’AlbinoLeffe, nella sesta giornata del girone A di Serie C.

I bianconeri avranno quindi l’occasione di cercare una risposta davanti al proprio pubblico e interrompere la serie di risultati negativi. L’obiettivo sarà tornare a fare punti, mostrando maggiore solidità e continuità nell’arco dei novanta minuti.