Andrea Cambiaso lavora per tornare a disposizione della Juventus in vista della sfida contro l’Atalanta. L’esterno bianconero è in miglioramento dopo il problema alla caviglia che ha condizionato il suo lavoro nelle ultime settimane, ma lo staff medico continua a mantenere un atteggiamento prudente.

Luciano Spalletti avrebbe voluto recuperarlo già per la gara di Europa League contro il NEC. Cambiaso aveva svolto una parte dell’allenamento con il gruppo, ma il fastidio avvertito durante la seduta ha spinto la Juventus a non forzare i tempi.

Gli ultimi allenamenti saranno decisivi

Le prossime sedute alla Continassa saranno importanti per capire se l’esterno potrà essere convocato contro l’Atalanta. Il giocatore dovrà aumentare gradualmente i carichi di lavoro e verificare la risposta della caviglia durante scatti, cambi di direzione e contrasti.

Il rientro in gruppo rappresenta un segnale positivo, ma non basta da solo a garantire la disponibilità per una partita. Sarà fondamentale valutare come Cambiaso risponderà all’intensità degli allenamenti.

C’è prudenza sul possibile impiego

La priorità dello staff è evitare ricadute che potrebbero allungare ulteriormente i tempi di recupero. Per questo motivo, anche un’eventuale convocazione non significherebbe necessariamente un impiego dal primo minuto.

Al momento, un utilizzo per tutti i novanta minuti appare difficile. Le prossime giornate serviranno a chiarire le condizioni dell’esterno e a stabilire se potrà dare il proprio contributo nella sfida contro l’Atalanta.