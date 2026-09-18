Kerim Alajbegovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Juventus-NEC, gara vinta dai bianconeri con un netto 5-0. Il giovane attaccante ha espresso la propria soddisfazione per il gol e per il contributo dato alla squadra, soffermandosi anche sulla fiducia ricevuta da Spalletti e sull’inizio del percorso europeo.

La gioia per il gol e la vittoria

“Sono davvero fiero del mio gol e guardo avanti insieme alla squadra. Siamo felicissimi per questa vittoria per 5-0 e per il fatto che io sia riuscito a contribuire al risultato. Abbiamo giocato molto bene, segnando cinque reti senza subirne: vogliamo proseguire su questa strada”.

La crescita e il percorso in Europa League

Alajbegovic ha poi parlato della propria crescita e dell’importanza di aver trovato la rete, ricordando anche l’occasione avuta nella settimana precedente.

“Sì, sono riuscito a segnare, anche se la settimana scorsa ero già andato vicino al gol. Quello che mi rende più orgoglioso, però, è la vittoria della squadra. Il nostro cammino in Europa League è iniziato oggi e vogliamo affrontarlo nel miglior modo possibile”.

Il messaggio lanciato alla competizione

Il giovane bianconero ha riconosciuto le qualità del NEC, sottolineando la capacità della Juventus di esprimere il proprio potenziale.

“Il NEC è una buona squadra, ha giocato bene e ha mostrato le proprie qualità nel possesso palla. Non è stata una partita semplice, ma noi abbiamo fatto molto bene, mettendo in mostra anche le nostre qualità individuali. Abbiamo giocatori di altissimo livello e siamo davvero fieri di questo 5-0”.

La fiducia di Spalletti

Infine, Alajbegovic ha ringraziato il tecnico e i compagni per la fiducia ricevuta, ribadendo la volontà di continuare a lavorare per la squadra.

“Sono molto felice del tempo che ho avuto in campo e devo ringraziare il mio allenatore. È una persona straordinaria e mi ha dato fiducia. Anche i miei compagni mi hanno sostenuto, ed è importantissimo per noi vincere e continuare a farlo. Ora dobbiamo guardare avanti e dare il massimo”.