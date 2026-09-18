La Juventus si prepara a vivere una domenica importante. All’Allianz Stadium arriva l’Atalanta, avversaria che richiederà attenzione e intensità per tutta la partita. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria per 5-0 contro il NEC e lasciarsi alle spalle la sconfitta in campionato contro il Sassuolo. Per Luciano Spalletti, in questa fase della stagione, sarà importante trovare il giusto equilibrio tra il recupero delle energie e la preparazione tattica.

Dopo il NEC, la Juventus cerca conferme

Il successo europeo ha permesso alla squadra di ritrovare fiducia dopo il passo falso in Serie A. La prestazione contro il NEC ha offerto segnali positivi, ma la sfida con l’Atalanta rappresenta un contesto differente, con ritmi e caratteristiche da affrontare con grande concentrazione.

La Juventus dovrà cercare di ripartire da quanto mostrato in Europa, mantenendo ordine e lucidità anche nei momenti più complicati della gara. L’obiettivo è evitare cali di attenzione e riuscire a imporre il proprio gioco davanti al pubblico di casa.

Spalletti lavora sulla gestione delle energie

Il calendario ravvicinato impone allo staff bianconero di prestare particolare attenzione alle condizioni della rosa. Dopo l’impegno europeo, le sedute di allenamento saranno importanti per valutare il recupero dei giocatori e definire le scelte in vista di domenica.

Spalletti dovrà decidere come distribuire le energie e quali soluzioni utilizzare contro una squadra che può mettere in difficoltà gli avversari. Le indicazioni degli ultimi allenamenti contribuiranno a chiarire le scelte, senza escludere eventuali cambi rispetto alla formazione vista contro il NEC.

Atalanta, un avversario da affrontare con attenzione

La gara contro i bergamaschi si presenta come un test significativo per la Juventus. La squadra bianconera dovrà essere pronta a gestire le diverse fasi dell’incontro, senza concedere spazi e cercando di sfruttare le occasioni offensive.

Il fattore Stadium potrà accompagnare la formazione di Spalletti, ma servirà una prestazione concreta per trasformare il sostegno dei tifosi in un risultato positivo.