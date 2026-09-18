La Juventus ha inaugurato il proprio cammino in Europa League con una vittoria per 5-0 contro il NEC. Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato la prestazione dei bianconeri, soffermandosi sulla reazione dopo la sconfitta con il Sassuolo, sulle scelte tattiche di Spalletti e sulle prime reti di Woltemade e Alajbegovic.

La reazione della Juventus

L’ex capitano bianconero ha evidenziato soprattutto la capacità della squadra di restare concentrata e rispondere alle difficoltà.

“Segnare fa bene al morale e vincere è fondamentale per la classifica. La risposta più significativa della Juventus, però, è stata la reazione: è rimasta sempre dentro la partita, mantenendo lucidità. Magari in alcuni momenti non è stata esteticamente perfetta, ma ha fatto ciò che serviva”.

La scelta di Woltemade e il gioco lungo

Del Piero ha poi analizzato alcune situazioni tattiche, soffermandosi sull’utilità del pallone lungo e sulle caratteristiche dell’attaccante tedesco.

“Quando si sceglie un lancio lungo non significa che non si sappia costruire dal basso o che manchi la qualità per farlo. Semplicemente, in quel momento è la soluzione più adatta. Probabilmente anche per questo Woltemade è partito dall’inizio: poteva difendere il pallone, anticipare l’avversario e permettere alla squadra di respirare e ripartire”.

L’errore del portiere e l’importanza di provarci

L’ex numero 10 ha commentato anche l’azione che ha portato a una delle reti, sottolineando quanto sia importante farsi trovare pronti per sfruttare gli episodi.

“L’azione è nata da un errore del portiere, ma bisogna esserci. Se non arrivi sul pallone e non provi a giocarlo, non puoi approfittare dell’errore avversario e nemmeno metterlo nelle condizioni di commetterlo”.

Woltemade e Alajbegovic, una serata speciale

Del Piero ha infine rimarcato il valore delle prime reti dei due giovani bianconeri, ricordando però che il successo contro il NEC dovrà rappresentare un punto di partenza.

“Nel complesso è stata una bellissima serata, anche per i primi gol di Woltemade e Alajbegovic. Queste prime volte possono spostare l’attenzione della critica su altri aspetti per qualche giorno, ma la cosa importante è che la Juventus renda questo rendimento una costante. Non deve essere necessario perdere una partita come quella con il Sassuolo per reagire. È una fase di crescita e, al momento, stanno facendo bene”.