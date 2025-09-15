Juventus, chi è Javorcic? Ecco l'uomo scelto da Tudor che ha trattenuto Adzic
Juventus, chi è Javorcic? Ecco l’uomo scelto da Tudor che ha trattenuto Adzic

Edoardo Pettinelli
15 Settembre, 11:00
Nella Juventus si possono ancora percepire i festeggiamenti dopo il 4-3 all'Inter. Intanto, scopriamo chi è Ivan Javorcic

In casa Juventus si possono ancora sentire e respirare i festeggiamenti iniziati dopo il 4-3 rifilato all’Inter nel derby d’Italia. Un successo arrivato anche grazie al pupillo Adzic, talento juventino rimasto alla Continassa anche grazie all’intuizione del braccio destro di Igor Tudor, ovvero Ivan Javorcic.

Quest’ultimo, in particolare, è riuscito ad entrare nello staff del tecnico croato grazie alla deludente esperienza vissuta a Venezia in Serie B nel 2022; esperienza che sembrava ostacolargli l’ingresso nel grande calcio ma che, in realtà, è diventata un’opportunità per andare nell’ultimo biennio prima alla Lazio e poi alla Juventus.

A Javorcic, in particolare, Tudor ha spesso assegnato anche compiti legati alla gestione tattica e fungere anche da vera e propria valvola di sfogo per i giocatori. Una figura, dunque, non particolarmente intenzionata a mettersi in mostra e, proprio per questo, apprezzata dallo stesso allenatore juventino nonché dai calciatori.

