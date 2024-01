Juventus, il ricordo della partita con l’Inter del 1977

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sul match con l' Inter . Ecco il comunicato: "Undicesima giornata di andata del Campionato di Serie A 1977/78. Il 18 dicembre 1977 a San Siro Inter e Juve scendono in campo al pomeriggio, ma lo spettacolo, di fatto, è quasi invisibile sugli spalti: la nebbia di Milano è fittissima, e come raccontano le foto di Hurrà Juventus (gennaio '78) le azioni di gioco si apprezzano quasi solamente da bordocampo.

Le squadre cercano di superarsi con conclusioni da lontano, come quella di Cuccureddu che chiama al volo Bordon o quella di Anastasi, ex di giornata, su cui Zoff risponde presente. In mezzo, un fuoriprogramma: dagli spalti piove un oggetto non meglio identificato, che qualcuno teme sia pericoloso ma che poi si rivela essere "solo" il manico di un ombrello...