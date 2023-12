Juventus, le iniziative natalizie per i tifosi bianconeri

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui tifosi bianconeri, con tutte le iniziative natalizie.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota per i tifosi, con tutte le iniziative per Natale. Ecco il comunicato: "La forza della Juventus, la spinta principale per la società e il riferimento di ogni scelta siete da sempre voi: tifosi e appassionati che seguono con amore le nostre squadre, dalla Juventus Women alla Next Gen, dalle selezioni giovanili fino ad arrivare alla prima squadra. Abbiamo voluto rafforzare questo legame anche in un periodo di festa e di vacanza come quello che dalla fine dell’anno ci accompagnerà verso il 2024. In qualsiasi momento infatti i tifosi bianconeri sono coesi, sia in quelli facili che in quelli più complicati. Sempre insieme, fino alla fine. Quest’anno celebriamo le feste con un obiettivo comune: l’unione, sperando che ognuno di noi, in ogni angolo del mondo, si senta parte di una grande famiglia e possa esprimere il suo orgoglio di essere juventino. Che sia da casa o allo stadio, la nostra passione resta sempre la stessa.

"TOGETHER FOR THE HOLIDAYS!" E LE INIZIATIVE CON I TIFOSI Per questo motivo abbiamo preparato delle sorprese speciali per alcuni tifosi in vista delle vacanze, strappando un sorriso e rendendo felice chi, con l’amore per i nostri colori, fa grande la Juventus ogni giorno. Con la prima iniziativa, alcuni appassionati sono stati contattati da Juventus per essere coinvolti in una ricerca di mercato legata ad alcuni prodotti che hanno acquistato - Abbonamenti, Membership, Fan Token Socios - con i quali è stato concordato un appuntamento in videochiamata. Dall’altra parte dello smartphone però non c’era un addetto dello staff bianconero, ma Federico Gatti e Federico Chiesa che, a sorpresa, hanno chiacchierato con i tifosi per fargli gli auguri.

La seconda iniziativa, “Megastore shopping surprise”, ha coinvolto altri tre tifosi bianconeri: Marta, Marco (due soci JOFC) e Giovanni (Junior Black&White Member), convocati da Juventus in una finta attività di shooting al Megastore di Torino, si sono ritrovati a sorpresa Szczesny, Perin e Pinsoglio ad attenderli per conoscerli e trascorrere alcuni momenti divertenti con loro. Opportunità per i tifosi che restano a disposizione anche online, con una pagina dedicata che mostra tutte le iniziative pensate per stare insieme durante le feste, dal “Contest Holiday Surprise” ai quiz, oltre alle membership, ai biglietti e ai prodotti ufficiali Juventus. Un pacchetto pensato per ogni genere di appassionato, un modo per continuare a stare insieme anche durante le vacanze".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.