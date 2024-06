Juventus, il report sui bianconeri impegnati all’Europeo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche degli impegni agli Europei.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Altre tre partite di Euro 2024 si sono giocate sabato 22 giugno, con un giocatore bianconero che sceso in campo con la propria nazionale nella fase finale di una gara davvero molto complicata. Nonostante il grande appoggio del pubblico infatti – in grande prevalenza turco e decisamente rumoroso all’interno del meraviglioso stadio del Borussia Dortmund – la squadra allenata da Vincenzo Montella ha incassato un secco 3-0 contro il Portogallo, che è riuscito a conquistare così l’aritmetica certezza della qualificazione al primo posto nel girone, battendo una Turchia in affanno sin dal fischio d’inizio e sotto 3-0 già prima dell’ora di gioco. Al 59’ è arrivato poi il momento di Kenan Yildiz – partito in panchina ed entrato al posto di Akturkoglu per provare a dare una scossa offensiva che non ha cambiato l’inerzia della sfida. Per la Turchia il discorso qualificazione resta ancora aperto: seconda forza del gruppo F, basterà non perdere contro la Repubblica Ceca nell’ultima partita di mercoledì 26 giugno per proseguire il cammino agli Europei”.