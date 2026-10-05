La Juventus si prepara a tornare protagonista dopo la pausa per le Nazionali. Alla Continassa Luciano Spalletti avrà finalmente la possibilità di riunire il gruppo e iniziare a preparare concretamente la trasferta contro il Cagliari, in programma domenica 11 ottobre alle 20:45. Un appuntamento importante per i bianconeri, chiamati a dare continuità alle due vittorie ottenute prima della sosta.

Rientrano i nazionali

Il lavoro del tecnico ripartirà soprattutto dalla valutazione dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni. Il minutaggio accumulato durante la pausa sarà determinante per stabilire chi potrà essere utilizzato dal primo minuto e chi, invece, potrebbe iniziare dalla panchina.

Tra i giocatori attesi alla Continassa ci sono Koopmeiners, Woltemade, Zhegrova, Conceição e Pape Matar Sarr. Per Spalletti sarà importante verificare le condizioni fisiche di tutti e gestire nel migliore dei modi il ritorno alla quotidianità del club.

Cagliari, la prima prova della nuova fase

La gara dell’Unipol Domus rappresenterà il primo esame dopo la sosta. La Juventus arriva all'appuntamento con il morale alto grazie ai successi contro NEC e Atalanta, ma dovrà dimostrare di aver mantenuto la stessa solidità anche dopo la pausa.

Spalletti avrà a disposizione una settimana utile per lavorare sui dettagli tattici e sulle possibili soluzioni. L'obiettivo sarà ripartire con il piede giusto e non disperdere quanto costruito nelle ultime partite.

Occhi puntati sugli infortunati

Un altro tema centrale sarà quello dell'infermeria. Il recupero degli indisponibili potrebbe aumentare sensibilmente le possibilità di scelta dell'allenatore proprio nel momento in cui la Juventus si appresta ad affrontare un calendario molto intenso.

La gestione delle energie sarà fondamentale: dopo Cagliari arriveranno infatti altri impegni ravvicinati e Spalletti dovrà necessariamente sfruttare l'intera rosa.

Una Juventus chiamata a confermarsi

La ripresa rappresenta quindi un passaggio importante per i bianconeri. La squadra ha mostrato segnali di crescita nelle ultime uscite, ma ora dovrà confermarli anche dopo la pausa.

Il lavoro alla Continassa sarà orientato soprattutto a ritrovare ritmo, inserire nuovamente i nazionali e preparare nel dettaglio la sfida di domenica. Cagliari sarà il primo appuntamento di un periodo che potrà dire molto sulle ambizioni della Juventus di Spalletti.