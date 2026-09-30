Non c’è soltanto il campo nei pensieri della Juventus. Ieri, infatti, alla Continassa è stata una giornata importante anche sul fronte economico-finanziario: era in programma il Consiglio di amministrazione chiamato ad approvare e ratificare il bilancio chiuso al 30 giugno 2026. Un appuntamento significativo anche per Giovanni Carnevali, al suo primo vero passaggio societario legato ai conti del club da quando ricopre il ruolo di amministratore delegato.

Juventus, ieri il Consiglio di amministrazione

Il CdA ha rappresentato quindi un momento importante per la società bianconera, chiamata a chiudere formalmente l’esercizio finanziario relativo alla stagione 2025/26.

A fare il punto sulla situazione era stato Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport, spiegando come alla Continassa si stesse giocando una partita parallela rispetto a quella sportiva: quella legata ai conti del club.

Carnevali al primo appuntamento sui conti

Per Giovanni Carnevali si è trattato del primo appuntamento di particolare rilievo sul fronte economico-finanziario da quando ha assunto l’incarico di amministratore delegato della Juventus.

Il manager era quindi atteso alla seduta del Consiglio, chiamato a ratificare i conti e a chiudere il bilancio al 30 giugno 2026.

Il bilancio e le previsioni sulla perdita

Secondo quanto riferito da Aghemo, le analisi degli specialisti del settore indicavano una possibile chiusura in perdita, con un passivo stimato tra i 58 e i 63 milioni di euro.

Il bilancio rappresenta dunque un passaggio importante per la Juventus anche in prospettiva futura, con la società impegnata a proseguire il proprio percorso sul piano sportivo senza trascurare naturalmente l’equilibrio economico-finanziario.