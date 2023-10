Juventus, al via l’iniziativa ICONA sull’ambito culinario: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'iniziativa culinaria della Vecchia Signora, con tanto di comunicato.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota su una nuova iniziativa. Ecco il comunicato: "La Juventus sostiene la candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO. E lo fa insieme ai grandi icone della cucina italiana, ospiti e protagonisti in Legends Club in occasione di grandi match del campionato di Serie A. L'iniziativa, che si chiama, appunto, ICONA, ha visto come primo grande nome presente, durante il Derby della Mole del 7 ottobre scorso, Paolo Griffa.

In occasione di questo primo appuntamento abbiamo voluto raccontare la tradizione del Piemonte e della Valle d'Aosta: Paolo infatti è piemontese, classe 1991, ma ha vissuto un’esperienza culinaria e artistica che è partita dalla sua regione, per allargarsi – letteralmente – a tutto il mondo e poi ritornare nel Nordovest, in particolare, appunto, in Valle d’Aosta. Qui, prima a Courmayeur e poi al Caffè Nazionale di Aosta, Paolo conquista la Stella Michelin nel 2019 e recentemente nel 2013.

L'ALLIANZ, UNA BELLA SFIDA «L’Allianz Stadium? Un impianto davvero impattante, anche visto da vuoto, figuriamoci con tanta gente. E’ davvero incredibile pensare che sia una struttura in cui cenano quattromila persone, ci vuole una coordinazione perfetta; è bella anche l’idea che l’evento sportivo possa avere un connubio con la cucina, per vivere un’esperienza a tutto tondo». E continua: «Ho subito detto si a questa proposta per affrontare un pubblico trasversale, che vive l’esperienza della cucina in maniera differente da chi si approccia ai ristoranti stellati, che lo fa spesso per trascorrere del tempo e regalarsi una serata. Qui è differente, è un contesto in cui si ha poco tempo, e spesso si deve mangiare veloci, prima che cominci o ricominci la partita. Davvero una bella sfida".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.