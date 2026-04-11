Juventus, Guardiola sul futuro di Bernardo Silva: “Sono arrabbiato con lui…”

L'allenatore del Manchester City ha parlato ai microfoni del futuro del suo trequartista, tra ironia e serietà.

Il nome di Bernardo Silva è sempre più ricorrente a Torino. I tifosi della Juventus aspettano novità sul futuro del portoghese, mantenendo vive le speranze di vederlo in bianconero. Alcuni aggiornamenti arrivano direttamente da Pep Guardiola, l’attuale allenatore del Manchester City. Il tecnico spagnolo ha appreso la volontà di Bernardo Silva di non rinnovare il suo contratto con i Citizens dopo 9 lunghi anni. Con Guardiola, il portoghese ha vissuto le sue migliori stagioni della carriera, conquistando titoli e una reputazione da invidiare. Se è considerato uno dei migliori nel suo ruolo, buona parte lo deve al suo allenatore.

Le parole di Guardiola

L’ex allenatore del Barcellona ha sempre dato risposte ironiche sul futuro dei suoi giocatori, velando però anche una sottile verità. Anche in questo caso, non si è smentito ed ha risposto così. “Cosa farà in futuro? Dove andrà? Non lo so, sono molto arrabbiato con Bernardo perché un mese fa gli ho detto che dovevo essere io il primo a saperlo e lui non mi ha detto nulla. Gli ho detto scherzando ‘dimmelo, me lo merito’, ma non mi ha detto niente, quindi non so cosa stia succedendo”.

In un secondo momento, più di serietà, ha aggiunto: “È stato un acquisto incredibile per noi. Amo questo club e mi piacerebbe che restasse fino alla fine della carriera, ma è una sua scelta. Nei momenti difficili si vedono i grandi giocatori, e lui lo è”.

Guardiola è stato sicuramente il miglior allenatore di Bernardo Silva, ed i dati ce lo confermano. In tutta la sua carriera al Manchester City, Pep lo ha schierato in totale 450 volte, diventando il giocatore più utilizzato nei suoi anni in Inghilterra. Più volta addirittura di un’altra leggenda come De Bruyne, fermo a 381, ma superando anche le presenze del portiere, Ederson, che non supererà le 372 partite con Guardiola. Dei numeri importanti che testimoniano la stima e la fiducia che c’è sempre stata tra i due, che saranno costretti a dirsi addio in estate.

Dalle parole di Guardiola non si evince niente di nuovo sul futuro del portoghese. L’unica cosa certa ad oggi è che lascerà Manchester e la Premier League per intraprendere una nuova avventura. Su di lui sono forti gli interessi di Juventus e Barcellona, con i catalani che hanno un leggero vantaggio esclusivamente per quanto riguarda il piano economico. Sarà probabilmente decisiva la volontà del giocatore, da sempre affascinato dal club spagnolo, ma che trova intrigante il progetto tecnico della Juventus.