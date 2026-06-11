Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giovanni Guardalà ha parlato in merito agli obiettivi di mercato della Juventus, in particolare su Emiliano Martinez, portiere con cui la squadra bianconera avrebbe già trovato un’intesa. Di seguito le sue parole.

Il commento di Giovanni Guardalà

Se Martinez ha carattere? Sì, forse ne ha fin troppo il Dibu Martinez, perché diciamo un carattere particolarmente focoso, diciamo così. Però intanto il nodo principale è stato risolto, a quanto sappiamo, cioè l'ingaggio perché lui all'Aston Villa percepisce un ingaggio di 7 milioni netti, che è fuori dai parametri della Juventus, ma fino al 2028.

La Juventus avrebbe trovato con il giocatore appunto un accordo fino al 2029, con un ingaggio un po' più basso e quindi da quel punto di vista la situazione sembra in discesa. Però c'è da trattare con l'Aston Villa vista l'età del giocatore, la Juventus vorrebbe spendere poco o addirittura nulla. però insomma, bisogna limare, bisogna venirsi incontro per arrivare a un punto d'incontro, appunto. Però questo giocatore certamente è un portiere affidabile, un portiere esperto, un portiere di carattere".