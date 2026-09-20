Brutte notizie per la Juventus, che dovrà fare i conti con il grave infortunio di Kamil Grabara. Il portiere polacco ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante l’allenamento di ieri. Gli accertamenti effettuati al J|medical hanno confermato la gravità del problema: nei prossimi giorni il giocatore sarà sottoposto a consulti ortopedici per definire il percorso terapeutico.

Juventus, Grabara si ferma: lesione del crociato

L’infortunio è arrivato nel corso della seduta di allenamento di ieri, quando Grabara ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il portiere è stato quindi sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical, che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore.

Una tegola per la Juventus, che dovrà ora attendere ulteriori indicazioni mediche per conoscere con maggiore precisione i tempi e le modalità del recupero.

L’iter terapeutico sarà definito nei prossimi giorni

La società ha comunicato che Grabara sarà sottoposto nei prossimi giorni a consulti ortopedici per stabilire il percorso da seguire. L’eventuale intervento e i successivi tempi di recupero dipenderanno dalle valutazioni degli specialisti.

La lesione del crociato anteriore è un infortunio importante e potrebbe tenere il portiere lontano dal campo per diversi mesi. Al momento, tuttavia, non sono stati comunicati tempi ufficiali per il suo rientro.

Il comunicato ufficiale della Juventus

La Juventus ha reso nota la situazione attraverso una comunicazione ufficiale:

“A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato durante l’allenamento di questo pomeriggio, Kamil Grabara è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni a consulti ortopedici per definire l’iter terapeutico.”

La nota conferma dunque la diagnosi, mentre per conoscere i prossimi passaggi bisognerà attendere le valutazioni mediche.