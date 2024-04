Juventus-Fiorentina, la moviola della sfida: La Penna promosso

Nella partita tra Juventus e Fiorentina , match vinto dai bianconeri per 1-0, la squadra arbitrale, guidata dal direttore di gara La Penna , coadiuvato dai guardalinee Colarossi e Lo Cicero, dal quarto uomo Feliciani e dai Varisti Di Paolo e Dionisi , ha svolto un buon lavoro.

Nella ripresa non ci sono grandi situazione dubbie, mentre per quanto riguarda i cartellini, giusto il giallo a Cambiaso per trattenuta. Corrette anche le scelte sulle ammonizioni a Yildiz e Beltran.